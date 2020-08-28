Об этом сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, информирует.

Как сообщается, смертную казнь ввели за совершение некоторых преступлений. Известно уже о двух случаях, когда так называемый «суд» приговорил к смертной казни человека. Однако на момент публикации доклада «приговоры» оккупационного «суда» еще не были выполнены.«УВКПЧ обеспокоено также тем, что «Донецкая народная республика» ввела смертную казнь. УВКПЧ известно о двух случаях, где «суд» «Донецкой народной республики» постановил смертный приговор, однако по состоянию на дату этого доклада эти «приговоры» не были выполнены. Тем не менее, они продолжают вызывать беспокойство, так как в первые годы конфликта вооруженные группы уже проводили казни», — сказано в докладе.