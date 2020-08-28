По состоянию на 28 августа в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 6 623 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 8 446 случаев заболевания COVID-19, из них - 5 122 человека находятся под медицинским наблюдением, 3 126 пациентов выздоровели, 198 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 августа в Украине зафиксировано 2 438 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 451 человек умер, 55 083 - выздоровели.