Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время пресс-брифинга в пятницу, что у Украины нет никаких оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью, однако официальные контакты между странами будут приостановлены "до стабилизации ситуации в Беларуси".

- Мы не разрываем отношения с Беларусью, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для какого-то разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований на данный момент. Потому, безусловно, мы не планируем прибегать к этому шагу сейчас, и белорусский посол продолжает выполнять свои функции здесь, в Украине, - сказал Кулеба на пресс-брифинге.По словам Кулебы, приостановление официальных контактов между Украиной и Беларусью включает процесс подготовки к украинско-белорусскому Форуму регионов.Ранее сообщалось, что правительство Украины примет решение о возможном введении санкций против Беларуси. При этом сначала на Михайловской хотят увидеть санкционное решение по Беларуси.Напомним, Украина и еще 6 стран поддержали декларацию ЕС относительно выборов в Беларуси. 15 августа МИД Украины официально отреагировал на результаты выборов в Беларуси. Через два дня МИД Украины отозвал своего посла из Беларуси.