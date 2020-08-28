За семь месяцев 2020 года в отношении жителей Харьковской области открыли более 35 тысяч исполнительных производств за неуплату долгов по коммунальным услугам на общую сумму 323 млн. гривен. В отношении юридических лиц таких производств - 517, сумма составила 627 млн. гривен.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства Юстиции, пишет KharkivToday.Фактически выполнено решений о взыскании в отношении жителей области на 28 млн.грн., предприятий - 2,45 млн.гривен.Заместитель начальника Восточного межрегионального управления Министерства юстиции - начальник управления обеспечения принудительного исполнения решений в Харьковский области Сергей Разумный сообщил, что принято решение о вынесении вопроса взыскания задолженности на совместные совещания с коммунальными предприятиями, определен план мероприятий с соответствующими рейдами государственных исполнителей и представителями этих коммунальных предприятий о принудительном взыскании задолженности.По словам заместителя начальника отдела организации и контроля по выполнению решений управления обеспечения принудительного исполнения решений в Харьковской области Василия Качмара, сейчас проводится сверка задолженности перед "Харьковводоканалом".- Выясним реальный остаток задолженности по каждому должнику. Представители "Харьковводоканала" будут присутствовать при осуществлении описаний и арестов имущества должника. Это даст реальную возможность установить представителям "Харьковводоканала" наличие или отсутствие задолженности у должников, а также возможность понимать, стоит ли с этим человек разговаривать на тему реструктуризации задолженности. Поскольку приближается отопительный сезон, мы предлагаем провести это совещание и с "Жилкомсервисом", и с "Теплоэнерго", и с "Харьковскими тепловыми сетями", - сказал Качмар.В течение трех дней после того, как исполнителю поступает решение, он открывает исполнительное производство. Должники обязаны предоставить декларацию о доходах и наличии имущества. В первую очередь при взыскании исполнитель будет смотреть на денежные средства на счетах. Эту информацию он может проверить не только в декларации, но и в банке. На эти средства может накладываться арест, тогда карта должника будет заблокирована.При отказе подавать декларацию, в отношении должника составляют административный протокол. Если денег на банковских счетах не хватает для погашения долга, то госисполнитель будет смотреть на имущество, в первую очередь, движимое. Сейчас госисполнители при необходимости начнут ходить к должникам домой вместе с представителями коммунальных предприятий, чтобы осмотреть их имущественное состояние.- Бывают разные ситуации жизненные, мы понимаем. Кто-то не может, кто-то не хочет платить. Тот, кто не хочет, он будет платить в первую очередь. Тем самым подавать пример другим. Бывают и народные избранники, и государственные служащие. Если государственным исполнителем установлен факт, что должник не имеет возможности погасить долг, то исполнительные производства возвращаются без выполнения в связи с отсутствием имущества у должника. Но если госисполнитель установит, что человек имеет дорогой автомобиль и не желает оплатить 1-2 тысячи задолженности, то уже другое дело. Будут употребляться, согласно закону, все меры, в том числе, вплоть до конфискации этого автомобиля и дальнейшей реализации на специализированных площадках государственного предприятия, - отметил Разумный.В случае уклонения должника от выполнения решения суда следователи могут открыть уголовное производство. Еще одна санкция - запрет на выезд за границу. В управлении Минюста отметили, что карантин - не помеха взысканию.- Я не знаю законодательных актов, которые бы запрещали взыскать долги. Во время ж карантина отопление предоставляется? Конечно можно, ограничений нет, - сказал Разумный.Однако должники, которые не имеют достаточно средств, чтобы оплатить долг, могут сообщить об этом коммунальному предприятию. Долг реструктуризируют. Бывают случаи, когда долг уже уплачен коммунальному предприятию, а госисполнитель об этом не знает. Тогда должнику нужно предоставить соответствующие квитанции.Как сообщили в управлении Минюста, на сегодня наибольшую сумму жители Харьковской области задолжали водоснабжающим и теплоснабжающим предприятиям - 67 млн. и 79 млн. гривен. Коммунальные предприятия образовали долг перед своими же коллегами, больше всего - перед энергоснабжающими и газоснабжающими предприятиями (48 млн. и 61 млн. гривен соответственно).- У нас есть и коммунальные предприятия, которые имеют долг. Если, например, "Теплосети" не могут взыскать задолженность с физических лиц, то они также имеют долги перед газоснабжающими предприятиями. Поэтому они могут быть и должником, и взыскателем. Это - "Харьковские тепловые сети" и "Харьковводоканал", - отметил Разумный.