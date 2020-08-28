Государственное учреждение «Покровская исправительная колония (№17)» получило в качестве благотворительной помощи книги. Библиотечный фонд учреждения пополнился 14 книгами.

Неравнодушный житель Балаклеи Харьковской области проявил личную инициативу к духовному развитию осужденных, подарив им книги на военную, историческую и романтическую тематику, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Библиотечный фонд учреждения пополнился 14 книгами. В настоящее время в библиотеке хранится 6809 книг.– Осужденные с большим желанием используют библиотечные ресурсы для своего личного развития и обучения, – говорят в пресс-службе управления.Начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что книга играет важную роль в жизни человека.– Она учит грамотности, образованности и предоставляет возможность узнать что-то новое, – говорит Андрей Клименко.