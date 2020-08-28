Продукцию BEAUTY PROF ценят и выбирают как специалисты индустрии красоты, так и новички.

Это средства и техника для маникюра и педикюра, парикмахерского искусства, ухода, стайлинга и окрашивания волос, депиляции, ежедневных ритуалов красоты в салоне и дома. Среди них продукция собственной ТМ Piatto (Италия), собственный импорт BEARDBURRYS (испанская мужская серия), Palco, Tertio (Италия), LeCher, Profis, O`revle (Польша) Repit, Beauugreen (Корея), а также мировые бренды Estel, L'Oreal, Matrix, Schwarzkopf, Revlon, RLine, Fanola, Goldwell, Hairway, Concept, Kodi, Oxxi, F.O.X, Luxton, Marathon, My Nail, Naomi, Simei, Ulka, Сталекс, Kira Nails и др.



Сегодня BEAUTY PROF готов представить новую собственную ТМ TESSA (Испания). Это база, топ и 120 цветов палитры гель-лаков. Высокое качество, экономность в использовании, широкая цветовая гамма – и всё это за 60 грн за единицу товара. Nail-мастерам стоит оценить преимущества Tessa!





За что любят BEAUTY PROF? За натуральные компоненты в составах средств, за использование в создании формул опыта косметологов, фармацевтов и лабораторных исследований, за круглосуточный интернет-магазин и сеть по всей стране, конкурентные цены и, конечно же, за программу лояльности и подарки для клиентов. В BEAUTY PROF уверены, что красота – это искусство, и компания помогает создавать её и поддерживать каждый день. Красота – это доступно. Ведь можно прилично сэкономить на покупке любимой профессиональной косметики и товаров. В последние дни лета много СПЕЦИАЛЬНЫХ акционных предложений!









В Харькове BEAUTY PROF ждёт в ТРЦ «Французский бульвар» (1-й этаж напротив «Comfy») ул. Академика Павлова, 44Б и ТРЦ «Караван» (напротив 37 кассы «Ашана») - ул. Героев Труда, 7.

До 31 августа совершите покупку на сумму от 300 грн в одном из этих бутиков, зарегистрируйтесь в чат-боте BEAUTY PROF – и выигрывайте BEAUTY BOX!