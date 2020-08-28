Антимонопольный комитет Украины предоставил НАК "Нафтогаз Украины" разрешения на концентрацию в виде полномочий по управлению корпоративными правами пяти теплоэлектроцентралей.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.Речь идет о передаче корпоративных прав Одесской ТЭЦ, Криворожской теплоцентрали, Херсонской ТЭЦ, Николаевской ТЭЦ и Днепровской ТЭЦ.Также, своим решением АМКУ передал Нафтогазу в управление имущественный комплекс Северодонецкой ТЭЦ."Разрешения, предоставленные НАК "Нафтогазу Украины" …, обязывают компанию и субъектов хозяйствования, связанных с ней отношениями контроля, покупать природный газ для нужд вышеупомянутых компаний на конкурентных условиях после отмены ПСО", - говорится в сообщении.Об исполнении своих обязательств Нафтогаз Украины должен отчитываться перед АМКУ ежегодно до 1 апреля на протяжении пяти лет после отмены ПСО."Предусмотренные решением обязательства должны устранить возможные негативные последствия вертикальной интеграции Нафтогаза Украины на рынках природного газа", - разъясняет АМКУ.Анализ влияния концентрации при участии Нафтогаза Украины на рынки тепловой электроэнергии и природного газа АМКУ проводил с апреля 2020 года.