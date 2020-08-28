Общий товарооборот в зоне деятельности Слобожанской таможни в июле вырос на 8% по сравнению с июнем, на 29% по отношению к маю и составил около 347 миллионов долларов.

Общий товарооборот пока еще не достиг максимальной отметки в 352 миллиона долларов, которая была зафиксирована в марте этого года, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни. Экспорт в июле составил свыше 161 млн долл., что на 17% больше, чем в июне, и на 34% больше, чем в мае. Импорт составил около 186 млн долл, что на 2% больше, чем в июне, и на 24% больше, чем в мае.Среди товаров, экспортируемых из Украины в июле 2020 года в зоне деятельности таможни, наибольший удельный вес имеют: промышленное оборудование (19%), табак (13%), пластмассы, полимерные материалы (7%), изделия из черных металлов (5%), какао и продукты из него (4%).Среди товаров, которые импортировались в Украину, наибольший удельный вес имеют: промышленное оборудование (13%), пластмассы, полимерные материалы (9%), табак (9%), электрические машины и оборудование (6%), средства наземного транспорта (5%).