Верховная Рада изменила госбюджет для повышения размера минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен с 1 сентября. Принятие президентского законопроекта №3963 в целом с учетом технико-юридических правок и предложений профильного комитета поддержали 295 депутатов.

С 1 сентября минимальная заработная плата в Украине в месячном размере вырастет с 4723 до пяти тысяч гривен.Также предусматривается увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС и установления его в размере 2225 грн (+5,86%).По словам министра финансов Сергея Марченко, повышение минималки повлечет увеличение расходов госбюджета на четыре миллиарда гривен.Как отметил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, из-за повышения минималки единый налог вырастет почти на 260 грн в месяц, единый социальный взнос – сначала на 60 грн, а через год на400 грн в месяц. Кроме того, увеличится налог на недвижимость, а также туристический и военный сборы.– Этот документ лучше назвать законопроектом о сокращении рабочих мест, – считает депутат.Напомним, в июле Кабмин утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа.Опыт повышения минимальной зарплаты, как мы уже писали («ВХ» № 73 от 7 июля 2020 г.), говорит о том, что речь идет вовсе не об увеличении выплат сотрудникам, а об увеличении базы налогообложения. То есть эти меры позволят собрать больше налогов.– Что будет делать предприниматель, который с трудом платит 4700 гривен? Он просто уйдет в тень. Сегодня в тени и без того находятся от 50% до 80% процентов предпринимателей – в зависимости от силы фирмы и мощности прикрытия. Повышение минималки загонит бизнес в тень еще глубже, – считает исполнительный директор Харьковского регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Эдуард Набока.