Традиционный Велодень, в котором примут участие спортсмены-олимпийцы, состоится 20 сентября в Харькове.

В рамках мероприятия запланированы флешмоб, велопарад и конкурсы. В этом году на Велодне будет преобладать олимпийская тематика, а в самом мероприятии примут участие харьковские олимпийцы.В 10:00 на пл. Свободы начнется традиционный флешмоб участников, а в 11:00 от памятника казаку Харько стартует велопробег, маршрут которого будет таким же, как и в прошлом году: пл. Свободы - пр. Науки - разворот на перекрестке с ул. Отакара Яроша - пр. Науки до ул. Новгородской - ул. Новгородская - ул. Динамовская - въезд Тринклера - ул. Веснина - ул. Сумская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Алчевских - ул. Чернышевская - ул. Скрипника - ул. Сумская - пл. Свободы. Протяженность маршрута - 7,5 км.Также все желающие смогут принять участие в розыгрыше призов, для детей будут организованы игровые и велозоны. Также среди участников Велопарада пройдет конкурс на самую яркую защитную маску.Отметим, что Велодень — это масштабный социально-спортивный проект, который проходит в Харькове с 2006 года, популяризирует здоровый образ жизни и пропагандирует безопасность и взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения.