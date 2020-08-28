Вы уже получили письмо по электронной почте от Всемирной организации здравоохранения с предложением поддержать исследования вакцины от коронавируса? Не спешите отправлять пожертвования – скорее всего, работают финансовые мошенники.

Мошенники не устают шагать в ногу со временем. На сей раз они решили сыграть на желании украинцев поскорее расправиться с Covid-19, предлагая оказать помощь в разработке вакцины, которая остановит распространение коронавируса.Как заметила специалист Юридической клиники Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Ариадна Царук, довольно часто мошенники активизируются во время стихийных бедствий, техногенных катастроф и эпидемий. Они призывают людей делать пожертвования якобы для помощи пострадавшим. Одним из примеров такого мошенничества является «разработка вакцины от коронавируса».– Вы получаете письмо по электронной почте от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В теме письма в основном пишут «Разработка вакцины от коронавируса». Заинтересовавшись, открываете письмо. В нем говорится о том, что ученые всего мира активно работают над вакциной и лекарствами от коронавируса, а ВОЗ отвечает за эту работу. Но разработка лекарств очень дорогостоящее дело, поэтому всем неравнодушным людям предлагается поддержать исследования, – рассказывает Ариадна Царук. – В письме пишут, что пожертвовать можно любую сумму, даже совсем небольшую. И далее дают ссылку на сайт, где это можно сделать.Вы решаете приобщиться к благому делу и пожертвовать, например, 50 гривен. Перейдя по ссылке, водите данные банковской карты, сумму, нажимаете «оплатить». И действительно происходит списание только 50 гривен, которые вы решили пожертвовать на разработку вакцины. Однако...– Потом с вашего счета еще несколько раз списываются разные суммы, пока все деньги на карте не кончатся, ведь мошенники уже получили доступ к данным вашей банковской карты. Вот так, решив помочь всему миру вылечиться от коронавируса, вы становитесь жертвой обычного финансового мошенничества, – предупреждает юрист.Чтобы не угодить в ловушку мошенников, специалист советует на предложение внести пожертвования на счет любой известной организации, зайти на ее официальный сайт и убедиться, что она действительно проводит сбор денег.– На сайте должны быть указаны реквизиты организации или ссылки на страницы, где деньги можно перевести безопасным способом, – подсказывает Ариадна Царук. – В случае, если организация неизвестна, следует сначала поискать информацию и отзывы о ней в интернете.Кроме того, дабы не попасться на уловки злоумышленников, не переходите по ссылкам из писем незнакомых отправителей.– А также проверяйте адресную строку сайта – зачастую фишинговые, то есть фальшивые, сайты отличаются от официальных всего одной-двумя буквами. Используйте отдельную карту для онлайн-платежей и кладите на нее нужную сумму непосредственно перед покупкой. Установите на все свои устройства антивирусное обеспечение и регулярно обновляйте его. Хороший антивирусный пакет включает защиту от спама и фишинговых писем. Он сам распознает подозрительных адресатов, – рекомендует Ариадна Царук. – Если же мошенники уже получили данные вашей карты, заблокируйте ее и попросите банк выпустить новую.