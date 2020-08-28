Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«Брифинг начальника областного управления полиции Валерия Сокуренко и руководителя следственного управления Сергея Чижа по поводу нападения на автобус на трассе Киев-Харьков, главное:- были изъяты- травматическое оружие, газовые баллончики- никакого огнестрельного оружия- будут задержаны еще 30 человек, все участники нападения установлены, 5 - уже задержаны и дают показания- 14-ти задержанным предъявлены подозрения, среди них есть жители Харькова, Полтавы, Днепра и других городов- следствие будет ходатайствовать о содержании под стражей на 2 месяца для участников событий- меру пресечения будут избирать в Киевском райсуде 29 августа- дело о хулиганстве открыто из-за того, что не все из участников нападения хотели кого-то убить, некоторые просто крушили автобус», сказано в сообщении канала.