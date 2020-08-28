Первокурсник гуманитарного факультета Национальной академии Национальной гвардии Украины старший солдат Константин Питюренко спас человека из озера в Ужгороде.

Об этом сообщает Отдел информации и коммуникации НА НГУ.По словам Константина, они с женой и друзьями отдыхали на природе у озера в Ужгороде и вдруг услышали, как человек кричит и уходит под воду.- Я сразу же нырнул в озеро. Когда подплыл к месту, где последний раз его видел, понял, что человек уже под водой. Я начал погружаться и искать его. Через секунд 15-20 я его нашел, взял его на руки и поплыл к берегу. Там люди помогли вытащить мужчину. После того, как мы вызвали "скорую", я положил мужчину к себе на колено и постепенными движениями от начала позвоночника к шее "выбивал" из него воду. Как же я обрадовался, когда цвет кожи у него стал меняться с синего на обычный, - рассказал курсант.Сейчас в учебном центре Академии Нацгвардии старший солдат Константин Питюренко проходит первичную-военную подготовку, после окончания которой начнет обучение по избранной профессии психолога.