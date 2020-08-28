Об этом харьковский народный депутат рассказала на своей странице в соцсетях.

28 августа харьковский народній депутат Украины Юлия Светличная посетила поселок Двуречная, где передала местному отделению скорой помощи современный дефибриллятор.Кроме того, как рассказала народный депутат на своей странице в Facebook, в ходе визита Светличная провела встречу с представителями громады, с которыми обсудила возможности решения наиболее острых проблем поселка.«В Двуречной поддержали медиков. Медицинское оборудование для местной «скорой» очень нужно и врачам и пациентам.Общение с громадой - обязательно! Только так и только вместе», - написала депутат.