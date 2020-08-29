Скажите, обязательно ли прописывать ребенка? Невестка настаивает на регистрации в моей квартире – мол, в следующем году ему в школу идти – нужна харьковская прописка. Это ее ребенок от первого брака. Говорит, что со своего прошлого места жительства они выписались. Нонна Викторовна

Как разъясняет Юридический портал Украины бесплатной правовой помощи, ответ очень простой: ответственность за проживание без регистрации места жительства предусмотрена ст. 197 КУпАП и влечет за собой предупреждение. Штраф за несвоевременную прописку или ее отсутствие у взрослых и детей возможен только в случае повторного совершения правонарушения (если ребенок нигде не прописан, ответственность будут нести родители). Таким образом, жить без прописки в Украине теоретически можно, но это незаконно и является административным нарушением.Отсутствие прописки у призывника или военнообязанного приводит к большим проблемам и нарушению порядка воинского учета. Согласно части 3 статьи 33 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», учет призывников и военнообязанных граждан ведут военкоматы по адресу их проживания, который подтверждается пропиской. Несвоевременная регистрация по месту жительства и отсутствие штампа о прописке может повлечь обвинение в уклонении от воинского учета (из-за не постановки на него в военкомате) и привлечение к уголовной ответственности по ст. 337 УК.