Хочу зарегистрировать своего сына как физлицо-предпринимателя. Ему недавно исполнилось 16 лет, то есть он еще несовершеннолетний. Не станет ли это препятствием для регистрации? Какие вообще возрастные ограничения в регистрации? Денис

Как разъяснили в Главном управлении ГНС в Харьковской области, в соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса Украины право на осуществление предпринимательской деятельности, не запрещенной законом, имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Ограничение права физического лица на осуществление предпринимательской деятельности устанавливаются Конституцией Украины и законом.В соответствии со статьей 35 ГКУ полная гражданская дееспособность может быть предоставлена физическому лицу, которое достигло 16 лет и желает заниматься предпринимательской деятельностью. При наличии письменного согласия родителей (усыновителей), опекуна или органа опеки и попечительства такое лицо может быть зарегистрировано как предприниматель. В этом случае физическое лицо приобретает полную гражданскую дееспособность с момента государственной регистрации его как предпринимателя. Полная гражданская дееспособность, предоставленная физическому лицу, распространяется на все гражданские права и обязанности.Физическое лицо осуществляет свое право на предпринимательскую деятельность при условии его государственной регистрации в порядке, установленном Законом Украины от 15.05.2003 № 755-1V «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» (далее – Закон № 755).В соответствии со статьей 42 Закона № 755 для проведения государственной регистрации физическое лицо, имеющее намерение стать предпринимателем и имеет идентификационный номер, или уполномоченное им лицо должно подать лично (направить заказным письмом с описью вложения) или через уполномоченное лицо государственному регистратору по месту жительства следующие документы:– заполненную регистрационную карточку на проведение государственной регистрации физического лица – предпринимателя;– копию справки о включении заявителя в Государственный реестр физических лиц – плательщиков налогов и других обязательных платежей;– документ, подтверждающий внесение регистрационного сбора за проведение государственной регистрации физического лица – предпринимателя;– нотариально удостоверенное письменное согласие родителей (усыновителей) или попечителя, либо органа опеки и попечительства, если заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет и имеющее желание заниматься предпринимательской деятельностью.По состоянию на 1 августа 2020 года на учете в территориальных органах ГУ ГНС в Харьковской области находится 158 162 физлиц-предпринимателей, из которых 25 – несовершеннолетние до 18 лет. Самому младшему предпринимателю области 16 лет, а самому старшему – 96 лет.