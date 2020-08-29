Астрологи выяснили у звезд, какими будут для вас последние деньки уходящего лета.

Будьте внимательны к любым предложениям и постарайтесь не пропустить свой звездный час. Завтра прилив энергии поспособствует тому, чтобы вывести любовные отношения на более высокий уровень.В центре внимания окажется реализация давнишних желаний. Завтра, возможно, вызовет некоторые опасения собственное здоровье или заденет за живое успех ваших противников.Вероятно, пострадают отношения с близкими, если вы вдруг возомните себя пупом Земли. Завтра вам понадобится сильное плечо, на которое можно не только опереться, но и переложить груз своих забот.Время позитивной энергии и спокойного отдыха — пора перевести дух. Завтра родные и близкие будут настроены на мирный лад, так что станет особенно очевидна истина: жить в мире и согласии — хорошо.Удача сама идет в руки. Главное — не отмахиваться от нее. Завтра вероятно появление нового человека в вашем окружении, и интерес к нему будет настолько силен, что захочется познакомиться поближе.Период чрезвычайно благоприятен для различных контактов. Главное — проявить личную заинтересованность. Завтра ожидается некий подъем энергии. Постарайтесь поймать свою птицу счастья.Вероятнее всего, сегодня удастся решить несколько проблем одновременно. Завтра, возможно, узнаете нечто новое, откроете какую-то тайну или секрет, касающийся вашей персоны.Сейчас открываются большие возможности в личной жизни. Остается определить приоритеты и подкорректировать имидж. Завтра ваше обаяние позволит легко взаимодействовать с окружающими.Придется пару дней решать накопившиеся вопросы, так что встречи с друзьями или выезд на природу, возможно, придется даже перенести. Завтра не стоит пускаться ни в какие авантюры.Сейчас, вероятно, предстоит напрячь силы и волю, чтобы найти выход из незначительной неприятной ситуации. Завтра вам, похоже, захочется уединения, чтобы поразмыслить о возвышенном.Вы сможете убедительно излагать свои мысли, чем вызовете уважение у окружающих. Хотя от недоразумений никто не застрахован. Вероятно, некоторые поступки или высказывания рассмешат ближайшее окружение.Эти дни, пожалуй, можно назвать несколько странными. Лучше потратить время на то, чтобы разгрузить накопившиеся с прошлых дней домашние дела. Завтра вас ожидает прилив творческой активности.