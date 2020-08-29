Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что количество детей в школьном автобусе не должно превышать количества мест.

В ходе брифинга он также отметил, что особенно важно, чтобы все водители были обеспечены масками.

Кроме того, обязательно необходимо контролировать состояние их здоровья.

Степанов добавил, что в салоне школьного транспорта должна проводиться дезинфекция до начала и по окончании рабочего дня.

Ранее Степанов заявлял, что Минздрав рекомендует проводить занятия по некоторым предметам на свежем воздухе.

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