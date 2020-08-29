Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что количество детей в школьном автобусе не должно превышать количества мест.В ходе брифинга он также отметил, что особенно важно, чтобы все водители были обеспечены масками.
Кроме того, обязательно необходимо контролировать состояние их здоровья.
Степанов добавил, что в салоне школьного транспорта должна проводиться дезинфекция до начала и по окончании рабочего дня.
Ранее Степанов заявлял, что Минздрав рекомендует проводить занятия по некоторым предметам на свежем воздухе.