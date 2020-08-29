ГПК «Нафтогаз» подняла сентябрьскую цену на газ для населения на 45%. В компании объясняют увеличение тарифа повышением стоимости газа на европейских газовых хабах.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз» в сентябре поднимет цену на природный газ для населения в рамках пакета «Месячный» на 45% (по сравнению с августом) или на 1,46 грн – до 4,7 грн за кубометр, сообщает пресс-служба компании.Цена указана с НДС и без учета стоимости доставки, говорится в сообщении.Также «Нафтогаз» увеличит цену газа в рамках пакета «Годовой». До 15 сентября компания сохранит августовскую цену в размере 4,73 грн за кубометр, но с 16 сентября поднимет ее до 5,24 за кубометр.– Повышение цены обусловлено ростом стоимости газа на европейских газовых хабах, что традиционно происходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цены является достаточно умеренным, благодаря большим запасам газа в украинских подземных хранилищах, – оправдываются в «Нафтогазе».Согласно правилам поставок природного газа, газопоставляющие компании должны публиковать цену на газ для бытовых потребителей за пять дней до начала месяца.