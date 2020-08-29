Красота не может спасти мир от пандемии, зато может скрасить тревожные ожидания новостей. Фильмы о выдающихся художниках познакомят вас не только с их произведениями, но и с бурными биографиями и историческими событиями эпох, в которые они жили.

«Поллок»

«Камилла Клодель»

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

«Баския»

«Модильяни»

«Девушка с жемчужной сережкой»

«Большие глаза»

«Ренуар. Последняя любовь»

«Уильям Тернер»