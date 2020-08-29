Красота не может спасти мир от пандемии, зато может скрасить тревожные ожидания новостей. Фильмы о выдающихся художниках познакомят вас не только с их произведениями, но и с бурными биографиями и историческими событиями эпох, в которые они жили.Эти ленты помогут отвлечься от коронавирусных новостей и погрузиться в мир прекрасного, считают эксперты Tripmydream.
«Поллок»
США, биографическая драма, 2000 г.
Когда актер Эд Харрис был еще ребенком, отец купил ему книгу о Джексоне Поллоке. Он считал, что мальчик внешне очень похож на художника. Харрис настолько увлекся работами Поллока, что свою первую режиссерскую работу посвятил именно ему, да еще и сам снялся в главной роли. Лента рассказывает о творчестве Поллока, его отношениях с супругой – художницей Ли Краснер, романах с другими женщинами и проблемах с алкоголем, которые впоследствии привели к трагедии.
За роль Ли Краснер актриса Марша Гей Харден получила в 2001 году премию «Оскар».
«Камилла Клодель»
Франция, биографическая драма, 1988 г.
Молодая Камилла Клодель (Изабель Аджани) производит впечатление на именитого скульптора Огюста Родена (Жерар Депардье). Последний нанимает ее в качестве помощницы и пара становится любовниками. Вскоре Клодель начинает создавать собственные произведения и понимает, что хотела бы выйти из тени Родена. Страдая от постоянных измен возлюбленного и от творческой конкуренции, Камилла постепенно начинает сходить с ума.
Реальная Камилла Клодель провела в психиатрической больнице 30 лет жизни. Семья фактически отказалась от нее. За это время Камиллу всего несколько раз посещал брат, тогда как ни мать, ни сестры не навестили ее ни разу.
«Ван Гог. С любовью, Винсент»
Великобритания, Польша, США, биографическая драма, 2017 г.
Над этим уникальным проектом – анимационным фильмом, где кадры с живыми актерами раскрашивались масляными красками в стиле картин самого героя ленты – Винсента Ван Гога, – работала команда из более 120 художников со всего мира. Они создали более 62 450 кадров масляными красками. В работе над лентой приняли участие 12 украинских художников.
«Баския»
США, биографическая драма, 1996 г.
Байопик Джулиана Шнабеля рассказывает о жизни всемирно известного нью-йоркского уличного художника Жана-Мишеля Баскии, его восприятии собственной славы, отношениях с художником Энди Уорхоллом и арт-дилером Бруно Бишофбергером, а также о его смерти от передозировки героином в возрасте 27 лет. Главные роли в картине исполнили Джеффри Райт, Бенисио Дель Торо, Гэри Олдмен, Деннис Хоппер, Уиллем Дефо и Дэвид Боуи.
Владельцы произведений Баскии отказали Шнабелю в возможности использовать его произведения в фильме. Режиссеру пришлось собственноручно создать репродукции картин для своей ленты.
«Модильяни»
Великобритания, биографическая драма, 2004 г.
Биографический фильм рассказывает о жизни итальянского художника Амедео Модильяни (Энди Гарсиа), его отношениях и соперничестве с Пабло Пикассо (Омид Джалили), когда оба жили в Париже в 1919 году.
Модильяни, итальянский еврей из Ливорно, влюбляется в Жанну, молодую француженку-католичку. У пары рождается девочка, но фанатичный отец Жанны отправляет ребенка в монастырь. Модильяни пытается заработать денег, чтобы вернуть дочь.
Часть действия происходят в парижском кафе «Ротонда», постоянными посетителями которого были Пикассо, Диего Ривера, Жан Кокто и другие.
«Девушка с жемчужной сережкой»
Великобритания, Люксембург, историческая мелодрама, 2003 г.
Фильм Питера Веббера рассказывает об одном эпизоде из жизни голландского живописца XVII века Яна Вермеера, когда художник работал над одним из своих шедевров – картиной «Девушка с жемчужной сережкой».
О девушке на картине известно мало. Предполагают, что она была горничной, которая жила в доме художника. Создатели ленты пытаются воссоздать события ее жизни. Грит (Скарлетт Йоханссон) работает горничной в доме Вермеера (Колин Ферт). Ван Руйвен, богатый покровитель художника, поручает ему нарисовать портрет Грит, которую меценат собирается взять себе в любовницы.
«Большие глаза»
США, Канада, биографическая драма, 2014 г.
Эта история происходит в конце 1950-х в США. Художница Маргарет Кин (Эми Адамс) пакует вещи, садится с дочерью в машину и покидает мужа, чтобы начать новую жизнь в Сан-Франциско. Там Маргарет встречает старую подругу Диану (Кристен Риттер) и влюбляется в Уолтера (Кристоф Вальц), который вскоре проявляет интерес к ее картинам, изображающих маленьких детей с огромными выразительными глазами. Уолтер начинает продавать работы, выдавая их за свои.
У режиссера ленты Тима Бертона большая коллекция картин Маргарет Кин.
«Ренуар. Последняя любовь»
Франция, биографическая драма, 2012 г.
Действия картины происходят в 1915 году на Французской Ривьере. Художник Огюст Ренуар узнает, что его сын Жан ранен на фронте. Художник в отчаянии, но прийти в себя ему помогает творчество. Он черпает вдохновение в молодой рыжеволосой натурщице Андре. Вскоре его сын возвращается с фронта и влюбляется в эту девушку.
Фильм снят по мотивам биографической книги правнука великого импрессиониста – Жака Ренуара, который был известным фотографом и кинооператором.
«Уильям Тернер»
Великобритания, Франция, Германия, биографическая драма, 2014 г.
Фильм британского режиссера Майка Ли рассказывает о заключительном этапе жизни английского художника-мариниста. После смерти отца Тернер путешествует, рисует, посещает бордели, заводит роман и отправляется в плавание на корабле, где во время шторма привязывает себя к мачте, чтобы иметь возможность максимально реалистично запечатлеть морскую стихию.
Исполнитель роли Тернера – Тимоти Сполл – получил приз за лучшую актерскую работу на Каннском кинофестивале.