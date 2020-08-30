С масками, социальной дистанцией, отдельными входами в школу и уроками на свежем воздухе – такие изменения, согласно рекомендациям МОН и МОЗ, ждут харьковских школьников с 1 сентября.

Что нового придумало МОЗ?

Весь класс уйдет на самоизоляцию

А что с медосмотром?

Белые банты, цветы, традиционная линейка, первоклашка с колокольчиком, торжественная речь директора – все это атрибуты, без которых многие не представляют себе День знаний. Однако в этом году первый звонок для харьковских школьников пройдет по новому сценарию. Согласно рекомендациям Минздрава по началу учебного года большие скопления учащихся во внеурочное время запрещены.– В этом году дочка идет в первый класс. Конечно, давно купили и бантики, и белые гольфы, и праздничный наряд – белоснежную блузку и синюю юбочку. А школьный рюкзачок стоит собранным вот уже неделю. Настюша с радостью ждет этого дня, – улыбается мама первоклашки Вероника. – Конечно, хотелось бы, чтобы праздник зарядил ребенка позитивом, оставил воспоминания на всю жизнь. Что бы там ни говорили, я считаю, что это очень важно. От первых эмоций зависят дальнейшее восприятие ребенком школы и учебного процесса, коммуникация с одноклассниками. Обидно, если первый звонок пройдет без торжественной линейки.Не видит смысла отказываться от традиционной линейки и мама пятиклассника Антона.– Вы давно были в школе во время перемены? Это же бруоновское движение – везде толпы школьников, они собираются кучками, постоянно перемещаются, общаются, контактируют. Как это можно отрегулировать? Да никак. Так что торжественная линейка на этом фоне – просто цветочки, – считает Инна Гончаренко.Впрочем, многие школьники и их родители новость о возможной отмене линейки воспринимают спокойно.– Соскучилась по одноклассникам. Тем более что каникулы в этом году были хуже некуда – никуда не поехали из-за карантина, по клубам тоже особо не походишь... Хоть с ребятами из класса пообщаюсь, – говорит девятиклассница Алиса. – Если не будет линейки, я не расстроюсь. Она мне за девять лет уже поперек горла стоит – каждый раз одно и то же: нудные речи директора, нафталиновая музыка, испуганные первоклашки, их рыдающие от счастья родители. Ну, короче, вы меня поняли.Ангелина Игоревна, бабушка второклассника Максима, тоже не против, если 1 сентября пройдет без традиционных торжеств.– Не стоит рисковать в период карантина. Чем меньше массовых мероприятий, тем лучше, – считает она.В горсовете говорят, что пока (на 27 августа) не определились по поводу праздника первого звонка.– Не могу сегодня сказать, в каком формате пройдет 1 сентября: будет ли это общение в классе, будет ли это общение на параллели, будет ли это общение во дворе с соблюдением дистанции. Дети не виноваты, что у нас эпидемия, и детям нужен праздник, – уверена директор Департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко.Областные власти уже решили: линеек 1 сентября в школах области не будет, поскольку Министерство образования не рекомендует их проводить. Информацию уже довели до сведения руководства школ.В нынешнем учебном году в школах ограничат массовые мероприятия, проведут разметку территории и запретят организацию питанию по принципу шведского стола. По крайней мере такие рекомендации дает Министерство охраны здоровья Украины по работе школ в условиях пандемии коронавируса.Итак, с 1 сентября в школы перестанут пускать родителей и других сопровождающих. Каждое утро будут измерять температуру учителям. Учеников от этой процедуры избавили. Предполагается, что учитель должен опросить класс о самочувствии, и тех, у кого есть симптомы болезни, сначала изолируют в пустом кабинете, а потом вместе с родителями отправят в больницу.На входе в учебное заведение учащимся и педагогам нужно надеть маску, передвигаться по школе тоже в ней, но на уроке маску разрешается снять. Причем ученикам младших классов – с первого по четвертый – разрешили передвигаться по школе без средств защиты. В регионах оранжевого уровня эпидемической опасности учителям рекомендуют преподавать в прозрачных щитках, а в зеленой или желтой зоне достаточно соблюдать социальную дистанцию. Через каждые десять минут рекомендуется проветривать помещения.Для создания условий дистанцирования рекомендуется сделать доступными несколько входов в учебное заведение; использовать разметку на полу для организации движения по коридорам и рекреациям; отделить территории и время перемещений для разных групп классов; использовать актовые залы, коридоры, адаптированные для нужд обучения; расстояние между партами сделать больше; проводить занятия на улице при хороших погодных условиях; создать более гибкий график начала занятий для разных классов. Также Минобразования рекомендует закрепить за каждым классом учебный кабинет для минимизации перемещения учащихся.В столовых – никаких шведских столов и самообслуживания, не должны работать и питьевые фонтанчики. За одним столом могут сидеть не более четырех школьников. Будут ограничены и массовые мероприятия, в том числе собрания, заседания, конкурсы и праздники. Преподавателям рекомендовано общаться с родителями онлайн, исключая личные встречи, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется перейти на дистанционное обучение или на экстернат.Дозаторы и антисептики будут находиться только на входе в учебное заведение, при этом ученикам и учителям рекомендуют мыть руки после каждого урока. Соответственно, в школах должно быть необходимое количество жидкого мыла, бумажных полотенец, обязаны работать электросушилки для рук. В медпунктах в достаточном количестве должны быть маски, перчатки, антисептики и термометры. А для сбора использованных средств индивидуальной защиты – масок, перчаток, салфеток – в школе необходимо установить отдельные контейнеры. После проведения занятий в конце рабочего дня необходимо проводить очистку и дезинфекцию поверхностей, в том числе дверных ручек, столов, перил и мест для сидения. Также в школах должны быть размещены плакаты, баннеры с информацией о коронавирусе.В школьном транспорте необходимо обеспечить водителей масками или респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе с признаками острой респираторной инфекции и температурой выше 37,2 градусов.Если хотя бы у одного ученика в классе подтвердится заражение коронавирусом, весь класс должен будет уйти на самоизоляцию.Как это будет происходить на самом деле? Поскольку ответственность за безопасность участников образовательного процесса в школах лежит на руководителях, в каждом учебном заведении, скорее всего, будут свои правила. Директора вместе с педколлективом разрабатывают собственные инструкции по обучению с 1 сентября в условиях карантина. Обеспечивать же школу средствами индивидуальной защиты обязана местная власть.Согласно рекомендациям Минздрава, в нынешнем учебном году только ученики 4–9-х классов будут проходить медосмотр у большого количества специалистов. Остальные школьники смогут получить справку у семейного врача.Для первоклассников сохранили требование проходить медосмотр перед началом учебного года. Речь идет о получении формы 086/о – за ней нужно обратиться к семейному врачу или педиатру, с которым подписана декларация. При необходимости он направит ребенка к узким специалистам. Что касается старших школьников, то им не обязательно проходить медосмотр непосредственно перед 1 сентября, это можно сделать в течение года.В то же время главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал местные власти и педагогов взвешенно подходить к проведению медосмотров и предотвратить скопление людей в поликлиниках. Он рекомендовал растянуть этот процесс в зависимости от эпидситуации в регионе.К слову, прививки в этом году никто не отменял. Родителей призывают проверить календарь прививок своего ребенка, а также свой личный и при необходимости вакцинироваться. Напомним, сейчас в Украине обязательными являются десять прививок, в зависимости от возраста ребенка.