Коллегия АМКУ начала рассмотрение дела в связи с наличием в действиях КП «Харьковводоканал» признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, сообщили в Восточном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета.

По данным АМКУ, коммунальное предприятие установило дополнительные, не предусмотренные законодательством технические условия для получения потребителями услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу. Специалисты предполагают, что такие действия могут быть злоупотреблением монопольным положением.– Эксплуатирующее поведение коммунального предприятия наносит ущерб интересам потребителей, слабая позиция которых используется в свою пользу из-за отсутствия альтернативных источников получения услуг, – отмечают в АМКУ.Расследование продолжается.