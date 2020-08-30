Выбор школьного рюкзака для первоклассника – дело непростое и ответственное. На что же обратить внимание перед покупкой?

Многие ранцы имеют псевдоортопедические спинки. Внимательно изучите ее. Присмотритесь к ткани на обороте ранца – не торчит ли поролон? Это первый признак дешевизны и фальшивости такой спинки рюкзака. Обязательно требуйте у продавцов школьных товаров сертификаты. Известные компании, производители рюкзаков, как правило, снабжают фирмы, которые продают продукцию их торговых марок, сертификатами, подтверждающими оригинальность рюкзаков и других товаров.для первоклассника по нормам не должен превышать один килограмм. Вес наполненного рюкзака не может превышать 10% веса ребенка. Превышение нормы может нанести урон не только спине школьника, но и здоровью в целом. Все может начаться с легкого головокружения, а закончиться более серьезными проблемами.Многие родители допускают серьезную ошибку, покупая первокласснику ранец на вырост. Если он слишком велик для школьника, то тут и ортопедическая спинка не спасет. Большой рюкзак может повредить ребенку спину, так как нагрузка будет распределена неравномерно. Определиться с размером поможет размерная сетка, которую предоставляют многие производители. Например, при росте ребенка до 100 см нужен размер рюкзака XXS; при росте 100–115 см – размер XS; при росте 115–130 см – размер S; 130–145 см – M; 145–175 см – L; если рост 175 см и выше, нужно брать рюкзак размера XL.Для первоклассника вполне достаточно купить рюкзак литражом 11–16 л. Такие ранцы обычно соответствуют ребенку ростом 115–130 см. Если рост ребенка больше, то и объем рюкзака, соответственно также будет увеличен, но если говорить о рюкзаках для первоклассников и учеников младшей школы, то обычно он не превышает 16 л.Форма лямок должна быть S-образной. Благодаря этому рюкзак плотно прилегает к спине и правильно распределяет давление на позвоночник и спину в целом. S-образные лямки позволяют не передавливать кровеносную сосуды под мышками в одной точке, как это бывает с лямками рюкзаков устаревших моделей.Для младшей школы идеальная ширина лямок – от 4 до 5,5 см. Если лямки будут узкими, это усилит давление на спину. Школьнику это может не только причинить временные неудобства, но и вызвать головокружение, боли в спине или головные боли. Также обратите внимание, насколько близко друг к другу пришиты лямки на спинке ранца. Расстояние между ними должно быть не менее 4 см. Они не должны натирать шею или топорщиться на шее. Правильное положение, когда они лежат аккуратно и плотно прилегают к спине.ранца с наружной стороны должен быть плотным. С внутренней стороны производители используют преимущественно другую ткань – сетчатую. Благодаря этому лямки не скользят по одежде, лучше прилегают, рюкзак не раскачивается из стороны в сторону. Лямки не должны быть пришиты к поролоновой части спинки ранца, это признак некачественного продукта. Ведь на них приходится основная нагрузка веса рюкзака, и такая конструкция, скорее всего, не выдержит всех школьных испытаний. Лямки должны быть вшиты между передней и задней спинкой ранца.И, конечно же,, которые должны быть на рюкзаке.