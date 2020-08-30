Один из самых актуальных вопросов в преддверии учебного года: как выбрать тетрадь для школьника? Чтобы купить качественную тетрадь, необходимо знать несколько важных критериев.

Требования МОН к школьным тетрадям

Выбирая тетради для первоклашки, руководствуйтесь правилом: не покупайте товар со слишком яркими обложками и обложками с сюжетом, который может спровоцировать агрессию. Дизайн обложки должен вызывать положительные эмоции. Кроме того, сегодня многие учителя начальной школы требуют дополнительно оборачивать тетради в чистый тетрадный лист. Это связано с тем, что производители тетрадей не ограничены в выборе поля для подписи: кто-то размещает его вверху, кто-то – снизу, кто-то – посередине. Также нет специальных требований к дизайну обложки. В результате учителю приходится работать с пестрыми стопками тетрадей, долго определять, по какому она предмету и кто является ее владельцем. Так что лучше все-таки уточнить, какие требования к оформлению тетрадей действуют в вашей школе.Многие эксперты считают, что слишком белая или слишком желтая бумага портит зрение. И неважно, для школьника какого возраста вы выбираете тетрадь – окулисты рекомендуют листы цвета слоновой кости или топленого молока для всех возрастных категорий.Разлиновка в качественных тетрадях не должна быть слишком контрастной или, наоборот, блеклой. Слишком яркая клетка или линейка также пагубно влияет на зрение, как и идеально белая бумага. В тетрадях высокого качества линовка и поля с обеих сторон листа совпадают. Это легко проверить, посмотрев на тетрадный лист на просвет.Сквозь слишком тонкие листы будут просвечивать чернила на обратной стороне. Это особенно важно в начальных классах. Ведь ребенок только учится писать: выводит буквы и цифры медленно, нажимает на ручку при письме сильнее, чем старшие школьники. Выбирайте школьные тетради с плотными листами.Внимательно осмотрите тетрадный лист на предмет шероховатостей, ворсинок и вкраплений. Такая бумага портит ручки, засоряя пишущий узел. А чернила неровно ложатся на поверхность ворсистого листа, чем портят внешний вид выполненного задания.Обращайте внимание и на скобы, которыми прошита тетрадь. Во избежание травм скобы в тетрадях проверенных производителей хорошо скреплены и завернуты внутрь.Для старшеклассников окажется полезной информация на обратной стороне тетради. Математические формулы или метрическая система мер может стать спасением в ответственный момент.На обратной стороне тетради должно быть указано название страны-производителя и предприятия, штрих-код, товарный знак, артикул, сорт и обозначение стандарта, по которому изготовлена тетрадь. Также желательно наличие специального знака «Використання в закладах України дозволяється».Размерный стандарт школьной тетради – 170*210 мм независимо от количества листов (12, 18, 24, 32 и т. д.). Бумага должна быть умеренно белого цвета с четкой линовкой, без смазываний и раздвоений. Для учеников младших классов обязательны красные поля. Плотность бумаги варьируется от 55 г/м2 до 65 г/м2.