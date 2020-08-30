Выбор школьных принадлежностей является непростым делом для родителей. Необходимо обдуманно отнестись не только к выбору рюкзака – школьный пенал также должен соответствовать возрасту и потребностям ребенка.

Маленькие школьники только учатся самодисциплине, поэтому пеналы, в которых сложно найти нужную ручку или карандаш, им вряд ли подойдут. Если с самого раннего возраста ребенок привыкнет содержать школьные принадлежности в порядке, то в будущем он будет заботиться и о порядке других своих вещей. Школьные пеналы стоит покупать высокого качества с надежной фурнитурой, способной выдержать ежедневные нагрузки.Пеналы для учеников младших классов должны соответствовать некоторым основным критериям:– жесткая конструкция для защиты содержимого;– эластичные держатели для карандашей;– держатели для ручек и резинки;– место, где можно написать данные владельца (на случай утери);– место для расписания уроков;– широкий, не скользкий бегунок на молнии для удобства открывания;– нетоксичный материал, из которого изготовлен пенал;– надежное качество пошива.Ученики начальных классов много рисуют, раскрашивают, занимаются творчеством, поэтому пенал должен быть достаточно вместительным. Некоторые аксессуары дети оставляют в школе, но мелки, фломастеры или карандаши всегда должны быть под рукой. Конструкция пенала должна быть прочной. В школе он может случайно падать с парты на пол или дети могут придумать развлечение – играть им, бросая друг другу.Позвольте ребенку самому выбрать пенал нужной ему расцветки, ведь то, что нравится взрослым, не всегда по душе детям. Хотя нужно учитывать, что модный сказочный персонаж через три месяца может оказаться уже не вполне популярным. Классические прямоугольные школьные пеналы, как правило, способны выполнять свои функции до конца начальной школы.