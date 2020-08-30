Овеянные легендами, наполненные достопримечательностями и очень красивые.Эксперты Tripmydream рассказали о маленьких украинских городах, которые хотя бы раз в жизни должен посетить каждый.
Дрогобыч, Львовская область
Душевный, уютный, нарядный. В этом городке Львовской области, как в гостях у бабушки – тепло, вкусно и спокойно. Раньше, кстати, в Дрогобыче кипела жизнь. В XI веке здесь добывали соль, в 1406 году город получил магдебургское право, в 1775 году тут открыли одну из первых в Галиции украинских гимназий, в конце XIX века город стал центром добычи нефти и газа. Сейчас сюда приезжают, чтобы отдохнуть от шума больших городов, полюбоваться архитектурой и сделать атмосферные фото.
Что посмотреть:
– площадь Рынок с ратушей;
– костел св. Варфоломея;
– виллу бургомистра в стиле венской сецессии;
– педагогический лицей;
– музей «Дрогобиччина».
Берегово, Закарпатская область
Этот город раньше был в составе Венгрии, поэтому его часто называют маленьким Будапештом. Половину населения Берегово составляют венгры, вывески и названия улиц дублируются на венгерском. А еще тут есть термальные бассейны европейского уровня, вкусное вино и вау-архитектура. Приезжайте, чтобы попробовать венгерскую кухня и прочувствовать закарпатский колорит.
Что посмотреть:
– графский двор XVII века;
– отель «Орослан», памятник архитектуры XVII века;
– городской суд;
– старый подвал XVII века;
– новый термальный бассейн «Жаворонок»;
– дегустационный зал «Чизай»;
– Боржавскую узкоколейку;
– еврейскую ритуальную баню.
Коломыя, Ивано-Франковская область
Этот гостеприимный, очаровательный, камерный городок туристы не особо балуют вниманием. Зато знакомство с Коломыей будет максимально комфортным и душевным. Узкие тенистые улочки, невысокие старинные здания польской и австрийской эпох непременно вас очаруют. А как только поболтаете с местными, влюбитесь в городок навсегда. Жители расскажут, что здесь бывал цесарь Австро-Венгерской империи Франц Иосиф, даже какое-то время жил в Коломые и что в городе предостаточно интересных мест.
Что посмотреть:
– музей писанки (в коллекции 10 тысяч расписных яиц из всех регионов страны);
– музей народного искусства;
– ратушу;
– костел Девы Марии;
– проспект Чорновила;
– гимназию имени Грушевского.
Бердичев, Житомирская область
В прошлом город был одним из топовых центров торговли. Через него проходили важнейшие торговые пути из Европы в Азию. И именно здесь устраивали десять международных ярмарок в год.
Еще Бердичев называют городом-крепостью или городом-монастырем. Это в честь оборонного монастыря католического Ордена босых кармелитов – главной достопримечательности Бердичева. Монастырь, кстати, прекрасно сохранился и здесь даже проводятся богослужения. На территории действует музей.
Что посмотреть:
– монастырь кармелитов;
– костел св. Варвары;
– хоральную синагогу;
– бердичевский пивзавод;
– музей еврейства.
Острог, Ровенская область
Это один из самых красивых и самых древних городов нашей страны. Первое упоминание об Остроге датируется 1100 годом. В XIV веке здесь построили каменную башню — «Вежу муровану». В 1576 году было основано первое на территории Восточной Европы высшее учебное заведение – Острожская академия, а год спустя – типография. В XVI веке Острог входил в топ-5 крупных украинских городов, уступая только Киеву, Львову, Луцку и Каменцу.
Прогуляйтесь по древним улицам Острога, посетите знаковые достопримечательности.
Что посмотреть:
– княжеский замок;
– башню Луцких ворот (музей книгопечатания);
– Татарскую надвратную башню;
– Острожскую академию;
– костел монастыря капуцинов XVIII века;
– руины синагоги XVII века;
– нумизматический музей;
– Успенский костел XVI века.
Жовква, Львовская область
Этот город находится всего в 25 километрах от Львова, но о нем мало кто слышал. А ведь это совершенно прекрасное место и точно достойное внимания.
Жовкву возвели в 1597 году, а уже через пару лет после завершения строительства город получил магдебургское право, что позволило ему развиваться в очень быстром темпе. В конце XVII века Жовква стала резиденцией польского короля Яна III Собеского и по-настоящему расцвела – считалась одним из самых красивых частных городов-резиденций Европы, важным центром развития искусства, культуры, религии и книгопечатания. Также город был известен благодаря художественной школе и школе резьбы по дереву.
Что посмотреть:
– Доминиканский монастырь;
– замок, костел Святого Лаврентия;
– деревянный храм Пресвятой Троицы с иконостасом XVII века;
– Василианский монастырь;
– старинный парк.
Бучач, Тернопольская область
Прогулка по этому старинному городу подарит массу удовольствия. Здесь извилистые улочки, захватывающие пейзажи, интересные дворики и очень нарядная архитектура. Город славится своим роскошным замком, а бучачскую ратушу называют одной из красивейших в Европе. Каждая деталь ее фасада, от фактурной лепнины до элегантных скульптур, восхищает. Также заслуживают внимания многочисленные культовые сооружения.
Что посмотреть:
– ратушу XVIII века;
– замок XIV века;
– Золотую липу (которой уже шесть веков);
– бучачский монастырь XVIII века;
– церковь св. Николая XVII века;
– церковь св. Покровы XVIII века;
– костел Успения Богородицы XVIII века.