Мужчина ударил фельдшера бригады, которая приехала оказать ему медицинскую помощь.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, утром 28 августа в службу «103» поступил вызов от жителя Чугуева. Прибыв на место вызова, бригада обнаружила 20-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который сам себе нанес ножевое ранение в бедро.Во время осмотра пострадавший вел себя неадекватно и напал на медиков, ударив фельдшера бригады в район левой скулы.На место происшествия вызвали полицию, которая зафиксировала правонарушение и начала расследование.