Нардеп передала дефибриллятор в отделение скорой помощи Двуречанской ЦРБ.

28 августа харьковский нардеп Юлия Светличная посетила поселок Двуречная, где передала местному отделению скорой помощи современный дефибриллятор.

Кроме того, как рассказала народный депутат на своей странице в Facebook, в ходе визита Светличная провела встречу с представителями громады, с которыми обсудила возможности решения наиболее острых проблем поселка.

«В Двуречной поддержали медиков. Медицинское оборудование для местной «скорой» очень нужно и врачам и пациентам.
Общение с громадой - обязательно! Только так и только вместе», - написала депутат.

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