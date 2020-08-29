Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал"

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова будет временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Академика Павлова, 311 (п. №7, стояк), ул. Шишковская, 14, 16, 18 до 20:00 29.08.20 г.; ул. Гражданская, 16/18 до 20:00 30.08.20 г.ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №2), ул. Валентиновская (Блюхера), 22, ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а до 17:00 29.08.20 г.; пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), пер. Рижовский (Куйбышева) (ч/с), ул. Рижовская (Куйбышева), 2, 4 до 20:00 29.08.20 г.проезд Стадионный, 21 (п. №4, стояк) до 20:00 29.08.20 г.пер. Баварский, 9 (п. №2, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 63 до 20:00 29.08.20 г.ул. Южно-Проектная, 32/304 (п. №3) до 17:00 29.08.20 г.пр. Гагарина, 203 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 29.08.20 г.ул. Тобольская, 39 (п. №1) до 17:00 29.08.20 г.; ул. Новгородская, 2 (п. №4) до 20:00 29.08.20 г.; пр. Людвига Свободы, 24 (стояк) до 20:00 30.08.20 г.