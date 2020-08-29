За сутки пиротехники ГСЧС уничтожили восемь найденных боеприпасов.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 28 августа пиротехники провели обследование территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен минувшей войны."Работы проводились в Волчанском, Чугуевском и Первомайском районах области, а также в Московском районе города Харькова. Всего было уничтожено восемь боеприпасов, из которых четыре артснаряда и четыре минометных мины", - сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям.