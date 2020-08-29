Вечерний Харьков узнал что нужно родителям, чтоб ничего не забыть и во сколько им это обойдется.

О том, что необходимо ребенку для школы, некоторые родители начинают задумываться еще в самом начале лета, чтоб избежать ажиотажа на самые необходимые товары. Однако, как показывает практика, скачки цен в преддверии 1 сентября наблюдаются лишь на базарах и в отдельных торговых точках, которые не теряют возможности заработать в сезон, а фирменные магазины стараются сохранять баланс цен как на одежду, так и на канцтовары.Кроме того, в нынешнем году ситуация усложнилась карантином и многие родители просто не смогли заранее приготовиться к учебному году.Итак, что необходимо для того, чтобы собрать ребенка в школу?Прежде всего, нужно составить список самого необходимого:Канцелярские товары необходимые для обучения (тетради, ручки разного цвета, дневник, пенал, карандаши, ластик и пр.);Рюкзак или портфель;Форма для физкультуры, которая включает костюм и спортивную обувь;Обувь на осень и зиму, а так же сменная обувь на грязную и холодную погоду;Также, учитывая карантин, советуем обеспечить ребенка набором медицинских масок и антисептиком.Изучив рынок, мы составили приблизительную стоимость товаров, необходимых для сбора ребенка в школу:Портфель или специальный ранец для школы От 500 до 1500 гривенПростые карандаши – От 2 за одну единицуНабор цветных карандашей – Не менее 50 гривенРучки – От 5 гривен за одну штукуНабор фломастеров – От 80 гривенПенал – 35-400 гривенКраски для рисования – 60 гривенКисточка для рисования – 20 гривен за штукуКлей ПВА – 15 гривенЛинейка – От 15 гривенНожницы – 30 гривенСтружилка для карандашей – 15 гривенЛастик – 7 гривенАльбом для рисования – От 15 гривенНабор цветной бумаги – 10 гривенНабор цветного картона – 15 гривенНабор пластилина для лепки – от 50 гривенДоска для лепки из пластилина – от 15 гривенТетради на 12 листов в количестве 12 штук – 70 гривен за набор шести тетрадей в клетку, и шести – в линейку.Набор счетных палочек – От 10 гривенБукет цветов на первое сентября – 100 гривенПапка для хранения тетрадок – В среднем 30 гривенНабор обложек для учебников – Не менее 20 гривенДневник – 50 гривенНабор медицинских масок – от 20 гривенАнтисептик – от 25 гривен.Физкультурная форма – средняя цена 1000 гривен, при учете покупки обуви для занятий;Кожаные осенние туфли – примерно 1000 гривен для девочки и 1300 для мальчика.Можно найти и более экономный вариант с более экономный вариант, который обойдется родителям в 400-500 гривен.