Вечерний Харьков узнал что нужно родителям, чтоб ничего не забыть и во сколько им это обойдется.О том, что необходимо ребенку для школы, некоторые родители начинают задумываться еще в самом начале лета, чтоб избежать ажиотажа на самые необходимые товары. Однако, как показывает практика, скачки цен в преддверии 1 сентября наблюдаются лишь на базарах и в отдельных торговых точках, которые не теряют возможности заработать в сезон, а фирменные магазины стараются сохранять баланс цен как на одежду, так и на канцтовары.
Кроме того, в нынешнем году ситуация усложнилась карантином и многие родители просто не смогли заранее приготовиться к учебному году.
Итак, что необходимо для того, чтобы собрать ребенка в школу?
Прежде всего, нужно составить список самого необходимого:
Канцелярские товары необходимые для обучения (тетради, ручки разного цвета, дневник, пенал, карандаши, ластик и пр.);
Рюкзак или портфель;
Форма для физкультуры, которая включает костюм и спортивную обувь;
Обувь на осень и зиму, а так же сменная обувь на грязную и холодную погоду;
Также, учитывая карантин, советуем обеспечить ребенка набором медицинских масок и антисептиком.
Изучив рынок, мы составили приблизительную стоимость товаров, необходимых для сбора ребенка в школу:
Портфель или специальный ранец для школы От 500 до 1500 гривен
Простые карандаши – От 2 за одну единицу
Набор цветных карандашей – Не менее 50 гривен
Ручки – От 5 гривен за одну штуку
Набор фломастеров – От 80 гривен
Пенал – 35-400 гривен
Краски для рисования – 60 гривен
Кисточка для рисования – 20 гривен за штуку
Клей ПВА – 15 гривен
Линейка – От 15 гривен
Ножницы – 30 гривен
Стружилка для карандашей – 15 гривен
Ластик – 7 гривен
Альбом для рисования – От 15 гривен
Набор цветной бумаги – 10 гривен
Набор цветного картона – 15 гривен
Набор пластилина для лепки – от 50 гривен
Доска для лепки из пластилина – от 15 гривен
Тетради на 12 листов в количестве 12 штук – 70 гривен за набор шести тетрадей в клетку, и шести – в линейку.
Набор счетных палочек – От 10 гривен
Букет цветов на первое сентября – 100 гривен
Папка для хранения тетрадок – В среднем 30 гривен
Набор обложек для учебников – Не менее 20 гривен
Дневник – 50 гривен
Набор медицинских масок – от 20 гривен
Антисептик – от 25 гривен.
Физкультурная форма – средняя цена 1000 гривен, при учете покупки обуви для занятий;
Кожаные осенние туфли – примерно 1000 гривен для девочки и 1300 для мальчика.
Можно найти и более экономный вариант с более экономный вариант, который обойдется родителям в 400-500 гривен.