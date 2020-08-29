Вследствие ДТП один человек погиб, а еще трое - госпитализированы в больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщение об аварии на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» возле поворота на село Родичи поступило в полицию 28 августа в 22:00.Прибывшие на место ДТП правоохранители установили, что 36-летняя водитель автомобиля «АЗЛК 2141» во время буксировки ее автомобиля не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «ВАЗ-21099».В результате столкновения 36-летняя женщина погибла на месте происшествия. 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099» и двое его пассажиров - 23-летняя женщина и двухлетний мальчик доставлены в больницу.Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.