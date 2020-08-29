Об этом Директор харьковского онкологического центра написал на своей странице в соцсетях.

Генеральный директор КНП "Областной центр онкологии" Денис Скорый сообщил о том, что присоединяется к команде народного депутата Украины Юлии Светличной, вместе с которой примет участие в грядущих местных выборах."Основные достижения, которые были сделаны в моей жизни, стали возможны лишь благодаря команде! Команде, у которой сильный и перспективный лидер! Которая имеет вектор на развитие, качество и процветание в независимой Украине! Единомышленники! Поэтому я, без всяких сомнений, иду дальше с Командой Блока Юлии Светличной "РАЗОМ", - прокомментировал свое решение Скорый.Мотивируя свое решение, медик рассказал, что за последние 3,5 года работы были достигнуты значительные результаты в сфере развития Областного центра онкологии. В частности Скорый отмечает реструктуризацию предприятия, внедрение современных международных стандартов в диагностике и лечении, формирование контактов с мировыми онкоцентрами, а также усовершенствование технологической составляющей предприятия, что открыло возможность для уникальных операций, часть которых были проведены впервые не только в Украине, но и в Европе.