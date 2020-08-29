О своем решении харьковский медик написал на своей странице в Facebook.

Руководитель Государственного учреждения «Украинский медицинский центр акушерства, гинекологии и репродуктологии МЗ Украины» Валерий Питько сообщил, что присоединился к команде Блока Юлии Светличной "РАЗОМ", с которой будет принимать участие в осенних местных выборах.«Моя профессия и должность заставляют ежедневно сталкиваться с реальным состоянием нашей медицины, ее потребностями и решать проблемы. Например, когда несколько лет назад встал вопрос о закрытии Нововодолажской ЦРБ, мне не к кому было больше обратиться, как к главе облгосадминистрации Юлии Светличной.Это первый губернатор, которая посетила больницу, лично прошлась по палатам, посмотрела в каких условиях и с помощью какого оборудования лечатся больные. Благодаря персональному контролю Юлии Александровны нам удалось не только сохранить районную больницу, но и провести ее реконструкцию», - прокомментировал свое решение Валерий Питько.