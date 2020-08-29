В Киевском районном суде города Харькова прошло слушание об избрании меры пресечения подозреваемым.

Двум подозреваемым по делу о нападении на автобус с членами организации "Патриоты - За жизнь", Максиму Гарманову и Кириллу Литвинову, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября.Согласно сообщению пресс-службы национальной полиции, ранее, по факту происшествия, следователи возбудили дело по статьям о хулиганстве, добавив позже квалификацию о покушении на убийство. По словам источника Вечернего Харькова в правоохранительных органах, подобное решение было принято потому, что не все нападавшие несли угрозу жизни пассажирам автобуса.Напомним, что вечером 27 августа, на автодороге "Киев-Харьков" в районе города Люботин группа людей совершила нападение на автобус, который перевозил членов организации "Патриоты-За жизнь". В результате происшествия четыре человека доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль.