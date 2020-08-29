Авария произошла на улице Жилярди и стала причиной автомобильной пробки.

29 августа в 17:00 на улице Жилярди произошло ДТП с участием четырех автомобилей.Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова, во время движения у грузового автомобиля КАМАЗ отказали тормоза, в результате чего он столкнулся с автомобилями Toyota, Citroen и маршруткой, после чего наехал на бордюр и остановился.Правоохранители отмечают, что авария произошла прямо перед экипажем патрульной полиции, который сразу отреагировал и начал оказывать помощь водителям.В результате ДТП никто не пострадал. На водителя грузового автомобиля патрульные составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КУпАП.