Согласно постановлению судьи Киевского районного суда фигуранты будут находиться под стражей 60 суток без права внесения залога.

Напомним, что сегодня 29 августа в Киевском районном суде города Харькова прошло судебное заседание по избранию меры пресечения задержанным лицам, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.По версии следствия, вечером 27 августа вблизи города Люботин Харьковской области на трассе "Киев - Харьков", подозреваемые заблокировали движение микроавтобуса, в котором находились 20 человек, и заставили его остановиться. После этого группа людей напали на пассажиров микроавтобуса и нанесли повреждения самому автомобилю - порезали шины, побили камнями стекла и обстреляли из травматического оружия. В результате происшествия в больницу доставили четырех пострадавших.После совершения преступления злоумышленники скрылись на своем автомобиле. Однако через час после нападения они были задержаны в Красноградском районе. Уже на следующий день им было сообщено о подозрении в совершении двух преступлений.Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения и другим соучастникам преступления.