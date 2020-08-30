Киевский районный суд Харькова отправил на 60 суток за решетку мужчин, которые подозреваются в совершении хулиганства и покушения на убийство.

Напомним, что подозреваемые лица 27 августа около 19:10 вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге совершили нападение на пассажиров микроавтобуса. В результате происшествия четверо мужчин попали в больницу.Как рассказали в пресс-службе ГУНП, через час после нападения полиция задержала 14 участников преступления. На следующий день еще 5 человек, причастных к указанным событиям, были доставлены в полицию для дачи объяснений. Двум из них следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.30 августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.Досудебное расследование по данному факту продолжается.