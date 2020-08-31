На прошлой неделе подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 327 раз выезжали на ликвидацию пожаров и чрезвычайных происшествий.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в течение недели, с 24 по 31 августа, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области 327 раз выезжали по сигналу «Тревога»."Из них 186 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний. Кроме того, 30 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 16 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 8 - на дежурство, 87 - другие выезды", - рассказали в службе спасения.В результате пожаров двое людей погибли, один человек получил травмы. Также пожарным удалось спасти жизнь трем взрослым и одному ребенку.Пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС осуществили 16 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 490 боеприпасов, среди которых: 76 артснарядов, 12 минометных мин, 2 гранаты и 400 патронов.