Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте онлайн-петиций Харьковского городского совета.Харьковчанин Олег Иванович зарегистрировал на сайте онлайн-петиций горсовета обращение с просьбой восстановить пешеходную дорожку от станции метро Героев Труда в сторону улицы Светлой.
"Ежедневно жители как минимум двух микрорайонов испытывают неудобства при ходьбе в обоих направлениях и вынуждены протаптывать рядом альтернативные тропы", - пишет автор петиции.
Согласно правилам, на рассмотрение городского головы обращение попадет лишь при условии сбора 5000 голосов. На данный момент автора петиции поддержали лишь 28.