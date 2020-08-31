Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте онлайн-петиций Харьковского городского совета.

Харьковчанин Олег Иванович зарегистрировал на сайте онлайн-петиций горсовета обращение с просьбой восстановить пешеходную дорожку от станции метро Героев Труда в сторону улицы Светлой.

"Ежедневно жители как минимум двух микрорайонов испытывают неудобства при ходьбе в обоих направлениях и вынуждены протаптывать рядом альтернативные тропы", - пишет автор петиции.

Согласно правилам, на рассмотрение городского головы обращение попадет лишь при условии сбора 5000 голосов. На данный момент автора петиции поддержали лишь 28.

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