Трагедия произошла в Новобаварском районе Харькова по причине неосторожного обращения с огнем.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 30 августа в 23:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в заброшенном дачном доме на проспекте Дзюбы."К месту пожара были направлены два оперативных отделения 7-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия площадь пожара составила около 40 кв.м. Огнем был охвачен весь домик. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, данные о котором устанавливаются", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.Пожар локализован в 00:10, а ликвидирован в 02:00.Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.