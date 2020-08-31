В результате аварии пострадали четверо людей.

Как рассказали в пресс-службе службы по чрезвычайным ситуациям, 30 августа на автодороге «Дергачи-Казачья Лопань» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей: «ВАЗ-21099» и «Opel Vivaro».В результате столкновения четыре человека получили травмы. Один из них, 19-летний водитель ВАЗа, оказался зажат конструкциями авто. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.Все пострадавшие сейчас госпитализированы.