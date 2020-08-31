Люди требуют остановить работу предприятия.

Как сообщает харьковский телеграм-канал «ВЕХА», участники акции за закрытие Коксохима перекрыли дорогу на улице Москалевской и требуют прибытия городских и областных властей.Напомним, что в Харькове проходит акция возмущенных жителей близлежащих к предприятию районов, которые требуют от властей закрыть предприятие из-за опасных для жизни и здоровья выбросов.Кроме того, как сообщают участники, в украинском правительстве не давали разрешение предприятию на выбросы загрязняющих веществ.