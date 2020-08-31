Для поиска злоумышленника полицейским понадобилось около часа.Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП, 30 августа в 16:30 в Холодногорское отделение полиции поступило сообщение о грабеже вблизи моста по Клочковскому переулку.
На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник отобрал сумку у 67-летней женщины, с которой забрал деньги в сумме 120 гривен. Затем повалил 59-летнего сожителя женщины на землю, отобрал у него перстень-печать из серебра и убежал в неизвестном направлении.
В течение часа правоохранителям удалось задержать злоумышленника, которым оказался ранее судимый 45-летний житель Луганской области. При нем полицейские нашли похищенные у потерпевших вещи.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.