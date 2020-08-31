Если бы не заморозка проекта, жители Харьковской области и других регионов страны уже в 2022 году смогли бы получать качественное лечение онкологических заболеваний в современном центре.

Народный депутат Юлия Светличная раскритиковала власть за остановленное строительство современного онкологического центра в Харьковской области.«Сейчас широко тиражируется «большое строительство», но в то же время замораживаются большие и необходимые для общества проекты. Такие, как строительство нового и современного онкологического центра в Харькове, которое было полностью остановлено в январе этого года.Вместе с проектировщиками, строителями, врачами и общественностью был разработан уникальный проект современного онкологического центра - как по условиям лечения, так и по медицинскому оборудованию. В 2019 году начаты активные строительные работы, которые были обеспечены финансированием, приняты все необходимые решения местных советов и органов исполнительной власти, проведены успешные переговоры с европейскими партнерами о помощи с медицинским оборудованием.Мы рассчитывали, что почти 100 000 пациентов из 5 регионов Украины смогли бы ежегодно получать качественную медицинскую помощь в современных условиях в новом онкологическом центре.Завершить строительство планировали в кратчайшие сроки - общестроительные работы в 2021 году, еще год на благоустройство и медицинскую часть.Но остановка строительных работ на весь 2020 и полная беспомощность областной власти украли у людей не менее года.Я категорически против такого управления и такого отношения к людям.Остановленное строительство онкологического центра нужно немедленно восстановить уже в этом году. Надо строить, а не обещать!», - написала Светличная.