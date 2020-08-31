Индекс заболеваемости COVID-19 в Харьковской области почти в три раза превышает необходимые показатели для послабления карантина.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, индекс заболеваемости COVID-19 в Харьковской области за последние 14 дней составил 110,2 случая на 100 тысяч населения. Это практически в три раза выше, чем необходимый для послабления карантинных ограничений показатель в менее 40 случаев на 100 тысяч человек.Напомним, что согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще один человек скончался.Так, по состоянию на 31 августа, за время пандемии в регионе всего зарегистрировано 9076 случаев COVID-19. 3222 человека выздоровели, 204 - скончались.