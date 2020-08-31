Новый аттракцион «Водная горка» в виде летающей лодки установлен в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Как сообщил пресс-секретарь парка Андрей Кравченко, на новом аттракционе могут кататься посетители, начиная с 7 лет с ростом от 120 см. Суть аттракциона в том, что лодка с сидящим в ней человеком поднимается на высоту 8 м, а потом спускается и входит в воду.- Скорость лодки, конечно, меньше, чем у американских горок, но она достаточно большая, чтобы захватывало дух, - отметил Андрей Кравченко.По его словам, аттракцион немецкого производства, и он не заработает, если не будут выполнены все условия по технике безопасности. Водный аттракцион расположен в семейно-развлекательной зоне. На него получены все разрешения, и в выходные посетители уже смогут его испробовать.