Реструктуризация долга либо огромные штрафы, арест имущества и запрет на выезд за границу – таким образом слуги народа предлагают бороться с коммунальными долгами. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Нужно заключить договор о реструктуризации

Подобный механизм применяется к алиментщикам

Украинцам готовят коммунальное рабство

Харьковчанка Наталья Семеновна в ужасе хватается за голову – долги за коммунальные услуги растут из месяца в месяц.– Работала без оформления. Из-за карантина работу потеряла. Но квартплату мне никто не отменял, а платить нечем. Долги накапливаются как снежный ком, хоть я и стараюсь вносить хоть какие-то суммы на счета предприятий. Уже ночами не сплю, ведь раньше у меня долгов за коммуналку никогда не было, – сетует женщина.И таких, как Наталья Семеновна, хоть пруд пруди. Люди погрязли в долгах, но не в силах с ними рассчитаться. Законодатели «вошли в положение», приравняв должников поневоле к злостным алиментщикам. Предлагают не выпускать их за границу, лишать водительских прав, а также лишать части зарплаты. Соответствующий законопроект № 3613 зарегистрирован в Верховной Раде.Как разъяснил «Вечернему Харькову» юрист Роман Чумак, законопроект предусматривает, что с 1 октября 2020 года всем должникам необходимо погасить или реструктуризировать задолженность.– Договор о реструктуризации сроком на 60 месяцев необходимо заключить с поставщиками услуг или с управляющей компанией, если речь идет, например, о квартплате. То есть отсрочить оплату можно на пять лет, – говорит юрист. – Но фактически она бессрочная: если за данный срок погасить долг из-за низких доходов не удастся, срок договора автоматически будет продлен. Как и прежде, с работающего украинца будут списывать 25% в месяц от доходов работающих граждан, а с получателей льгот и пенсионеров – 20%. При условии заключения договора о реструктуризации должник сохранит право на получение субсидии и других льгот.Если же должник не погашает задолженность и договор о реструктуризации заключать отказывается – к нему применяются достаточно серьезные санкции.– На должников по ЖКХ фактически переносят нормы, принятые в 2017 году относительно злостных неплательщиков алиментов, – отмечает Роман Чумак.В частности, кроме долга, придется заплатить еще и штраф: за долги, накопленные более чем за год, – 20% от суммы долга, за просроченные платежи от двух лет — 30%, неплатежи по коммуналке за три года и более – 50% от суммы долга.– Коммунальщики могут обратиться в суд и после получения положительного судебного решения (а такие дела рассматриваются в суде по упрощенной процедуре, не требующей присутствия должника), дело передается в исполнительную службу. Далее включается механизм, которые применяется к алиментщикам, – долги будут автоматически взыскивать с зарплаты, – говорит юрист.– Более того, при наличии задолженности госисполнитель может вынести постановление о запрете выезда за границу, ограничении в праве водить машину, пользоваться оружием, а также ходить на охоту. И все это до полного погашения долга.Сейчас долги по коммуналки могут взыскивать только государственные исполнители.– Однако уже есть законопроект, которым предлагается передать долги по коммуналке частным исполнителям, которые, конечно же, будут гораздо активнее заниматься взысканием, поскольку имеют материальную мотивацию, – говорит Роман Чумак.По мнению главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, украинцам готовят настоящее коммунальное рабство.– Неважно, почему человек не платил: не было денег или качество услуг не устраивало. Получается, нужно признать любые долги или идти разбираться в суд. Но все мы знаем, сколько стоят услуги адвокатов и как дорого обходятся судебные издержки. Большинству украинцев такие траты просто не по карману. Придется смиренно платить – иначе ждут огромные штрафы и взыскание на имущество. При таком подходе можно повышать тарифы хоть в десять раз – все равно люди будут вынуждены платить, – говорит он.