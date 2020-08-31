Реструктуризация долга либо огромные штрафы, арест имущества и запрет на выезд за границу – таким образом слуги народа предлагают бороться с коммунальными долгами. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.Харьковчанка Наталья Семеновна в ужасе хватается за голову – долги за коммунальные услуги растут из месяца в месяц.
– Работала без оформления. Из-за карантина работу потеряла. Но квартплату мне никто не отменял, а платить нечем. Долги накапливаются как снежный ком, хоть я и стараюсь вносить хоть какие-то суммы на счета предприятий. Уже ночами не сплю, ведь раньше у меня долгов за коммуналку никогда не было, – сетует женщина.
И таких, как Наталья Семеновна, хоть пруд пруди. Люди погрязли в долгах, но не в силах с ними рассчитаться. Законодатели «вошли в положение», приравняв должников поневоле к злостным алиментщикам. Предлагают не выпускать их за границу, лишать водительских прав, а также лишать части зарплаты. Соответствующий законопроект № 3613 зарегистрирован в Верховной Раде.
Нужно заключить договор о реструктуризации
Как разъяснил «Вечернему Харькову» юрист Роман Чумак, законопроект предусматривает, что с 1 октября 2020 года всем должникам необходимо погасить или реструктуризировать задолженность.
– Договор о реструктуризации сроком на 60 месяцев необходимо заключить с поставщиками услуг или с управляющей компанией, если речь идет, например, о квартплате. То есть отсрочить оплату можно на пять лет, – говорит юрист. – Но фактически она бессрочная: если за данный срок погасить долг из-за низких доходов не удастся, срок договора автоматически будет продлен. Как и прежде, с работающего украинца будут списывать 25% в месяц от доходов работающих граждан, а с получателей льгот и пенсионеров – 20%. При условии заключения договора о реструктуризации должник сохранит право на получение субсидии и других льгот.
Если же должник не погашает задолженность и договор о реструктуризации заключать отказывается – к нему применяются достаточно серьезные санкции.
Подобный механизм применяется к алиментщикам
– На должников по ЖКХ фактически переносят нормы, принятые в 2017 году относительно злостных неплательщиков алиментов, – отмечает Роман Чумак.
В частности, кроме долга, придется заплатить еще и штраф: за долги, накопленные более чем за год, – 20% от суммы долга, за просроченные платежи от двух лет — 30%, неплатежи по коммуналке за три года и более – 50% от суммы долга.
– Коммунальщики могут обратиться в суд и после получения положительного судебного решения (а такие дела рассматриваются в суде по упрощенной процедуре, не требующей присутствия должника), дело передается в исполнительную службу. Далее включается механизм, которые применяется к алиментщикам, – долги будут автоматически взыскивать с зарплаты, – говорит юрист.– Более того, при наличии задолженности госисполнитель может вынести постановление о запрете выезда за границу, ограничении в праве водить машину, пользоваться оружием, а также ходить на охоту. И все это до полного погашения долга.
Украинцам готовят коммунальное рабство
Сейчас долги по коммуналки могут взыскивать только государственные исполнители.
– Однако уже есть законопроект, которым предлагается передать долги по коммуналке частным исполнителям, которые, конечно же, будут гораздо активнее заниматься взысканием, поскольку имеют материальную мотивацию, – говорит Роман Чумак.
По мнению главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, украинцам готовят настоящее коммунальное рабство.
– Неважно, почему человек не платил: не было денег или качество услуг не устраивало. Получается, нужно признать любые долги или идти разбираться в суд. Но все мы знаем, сколько стоят услуги адвокатов и как дорого обходятся судебные издержки. Большинству украинцев такие траты просто не по карману. Придется смиренно платить – иначе ждут огромные штрафы и взыскание на имущество. При таком подходе можно повышать тарифы хоть в десять раз – все равно люди будут вынуждены платить, – говорит он.