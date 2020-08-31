Если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Правительство Украины опубликовало список официальных праздников в 2021 году.Согласно расчетам министерства экономики, в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115, сообщает пресс-служба ведомства 30 августа.Список праздничных и нерабочих дней в Украине в 2021 году:1 января — Новый год7 января — Рождество Христово8 марта — Международный женский день1 мая — День труда2 мая — Пасха9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне20 июня — Троица28 июня — День Конституции24 августа — День Независимости14 октября — День защитника25 декабря — Рождество ХристовоКроме того, согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:- суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;- выходной день в воскресенье, 9 мая — на понедельник, 10 мая;- выходной день в воскресенье, 20 июня — на понедельник, 21 июня;- выходной день в субботу, 25 декабря — на понедельник, 27 декабря.