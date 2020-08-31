Если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.Правительство Украины опубликовало список официальных праздников в 2021 году.
Согласно расчетам министерства экономики, в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115, сообщает пресс-служба ведомства 30 августа.
Список праздничных и нерабочих дней в Украине в 2021 году:
1 января — Новый год
7 января — Рождество Христово
8 марта — Международный женский день
1 мая — День труда
2 мая — Пасха
9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне
20 июня — Троица
28 июня — День Конституции
24 августа — День Независимости
14 октября — День защитника
25 декабря — Рождество Христово
Кроме того, согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:
- суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;
- выходной день в воскресенье, 9 мая — на понедельник, 10 мая;
- выходной день в воскресенье, 20 июня — на понедельник, 21 июня;
- выходной день в субботу, 25 декабря — на понедельник, 27 декабря.