Отдыхающие нанесли ущерб обновленному после реконструкции парку Победы на Салтовке - вандалы сломали оборудование в фонтанах, испортили газоны и оставили горы мусора.

Как сообщил главный инженер фирмы-подрядчика Юрий Канунников, обновленная центральная аллея парка Победы была открыта всего неделю назад – это был подарок жителям Салтовки ко Дню города. Чтобы успеть завершить реконструкцию к 23 августа, коммунальщики работали на объекте и днем и ночью, однако спустя неделю в зоне отдыха - первые убытки.- В фонтан, на газон и на гранит отдыхающие постоянно выливают напитки, пытаются вырвать кусок газона или форсунки в фонтане – уже было заменено 16 посадочных мест для форсунок. Пакеты с мусором бросаются прямо возле забора. Сильно пострадала наша серверная с оборудованием – неизвестные пытались ее взломать. Пришлось ставить там дополнительную охрану. На газонах местные жители выгуливают собак. Дошло уже до того, что бьют светильники в фонтанах. Чтобы разбить этот светильник, нужно взять кусок брусчатки или камня и целенаправленно бить его, - рассказал Юрий Канунников.По словам начальника юридического отдела СКП «Харьковзеленстрой» Дмитрия Макогона, отдыхающие парка также пренебрегают мерами безопасности, в частности, в фонтанах без присмотра родителей купаются дети.- Они начинают нырять в них, не понимая, что там находятся форсунки, острые предметы и кабели питания, которые могут травмировать детей. Почему родители так легкомысленно относятся к прихоти своих детей - непонятно, - отметил Дмитрий Макогон.Коммунальщики обращаются к харьковчанам и гостям города с просьбой - уважительно относиться к их работе и беречь имущество города. А также просят сотрудников Нацполиции пристальнее следить за порядком в зонах отдыха Харькова.